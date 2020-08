NBA, Morris schiaccia la caviglia infortunata di Luka Doncic: tutto premeditato? (VIDEO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una controversia all’interno dell’ampia vittoria dei Clippers su Dallas in gara-5. Marcus Morris, da quanto sembra, ha schiacciato di proposito la caviglia sinistra di Luka Doncic, già infortunata. Lo sloveno ha dovuto sopportare il dolore, ottenuto all’interno del terzo atto della serie. In realtà da condannare non è l’azione in sé, dato che il giocatore dei Clippers manca totalmente Doncic e il classe ’99 ha comunque continuato a giocare, ma l’intenzione. Non si sa al momento se la Lega voglia o meno prendere provvedimenti nei confronti di Morris: l’unica cosa certa è che l’autore del buzzer-beater di gara-4 ha giocato visibilmente frustrato per tutta la partita. Leggi su sportface

