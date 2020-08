Nba, Milwaukee non gioca i play-off per protesta contro la polizia che ha sparato a Jacob Blake (Di mercoledì 26 agosto 2020) Storico in Nba. La partita dei playoff della Nba tra Milwaukee Bucks e Orlando non si disputerà. Milwaukee non è scesa in campo per protesta nei confronti della violenza della polizia che ha sparato all’afroamericano Jacob Blake in Wisconsin. ¡ÚLTIMO MOMENTO! Milwaukee Bucks decidió no jugar el quinto partido de playoff de #NBA ante Orlando Magic como medida de protesta luego de que un policía le dispare siete veces al ciudadano afroamericao Jacob Blake en Wisconsin pic.twitter.com/jctfJbJGbg — Diario Olé (@DiarioOle) August 26, 2020 Histórico boicot de los Bucks a los playoffs ... Leggi su ilnapolista

