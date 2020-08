NBA, Milwaukee boicotta gara 5 contro Orlando: le reazioni social (TWEET) (Di mercoledì 26 agosto 2020) I Milwaukee Bucks hanno deciso di abbandonare il match valido per gara-5 contro gli Orlando Magic, valida per il primo turno dei playoff della NBA 2019/2020. Di seguito le reazioni degli appassionati sul social network Twitter, considerando che il boicottaggio dei Bucks è dovuto all’episodio di odio razziale da parte della polizia su Jacob Blake, uomo afroamericano. NBA players are now boycotting their own games. The NBA audience had already collapsed and now it will tank even more. This is get woke, go broke for all the world to see. Amazing. https://t.co/O10E3WC79l — Clay Travis (@ClayTravis) August 26, 2020 Sports are a reward for a functioning society. The Bucks and Magic are making it very clear that it is very much not functioning. — ... Leggi su sportface

