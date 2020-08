NBA, Milwaukee boicotta gara 5 contro Orlando: le palle vengono portate via (VIDEO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CASO I Milwaukee Bucks hanno deciso di boicottare gara 5 contro gli Orlando Magic, in segno di protesta contro il recente caso di abuso di potere da parte della polizia statunitense contro l’afroamericano Jacob Blake, che segue diverse situazioni simili ed inerenti ad episodi di odio razziale in America. Di seguito un VIDEO che ritrae un responsabile Nba, mentre porta via le palle da gioco. Leggi su sportface

