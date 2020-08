NBA, Milwaukee boicotta gara 5 contro Orlando in segno di protesta per il caso Blake (Di mercoledì 26 agosto 2020) Clamoroso quanto sta accadendo nella bolla di Orlando dell’NBA, dove si sarebbe dovuta giocare gara 5 della sfida tra i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo e gli Orlando Magic. In segno di protesta per il caso di Jacob Blake, l’afroamericano sparato a tradimento alle spalle dalla polizia, i Bucks non stanno scendendo in campo regolarmente, ma sono rimasti negli spogliatoi in segno di protesta e non sembrano intenzionati a tornare sui propri passi. SEGUONO AGGIORNAMENTI Leggi su sportface

