Nba, gli Indiana Pacers licenziano coach Nate McMillan (Di mercoledì 26 agosto 2020)

SkyTG24 : 'Arrivare secondo vuol dire essere solo il primo tra gli sconfitti' e #KobeBryant, secondo, non lo è mai stato ?? L… - Basketcaffe : #NBA - Incredibile scelta degli Indiana #Pacers che hanno deciso di licenziare coach Nate #McMillan dopo l'uscita a… - fabiocavagnera : Gli Indiana Pacers sono il tema del giorno in NBA dopo la fine del rapporto con McMillan. Adrian Wojnarowski lancia… - OlimpiaMiNews : Gli Indiana Pacers sono il tema del giorno in NBA dopo la fine del rapporto con McMillan. Adrian Wojnarowski lancia… - AlessandroMagg4 : Gli Indiana Pacers sono il tema del giorno in NBA dopo la fine del rapporto con McMillan. Adrian Wojnarowski lancia… -