NBA – Doncic colpito alla caviglia infortunata da Morris | è polemica | “spero non lo abbia fatto apposta” VIDEO

I Dallas Mavericks sono stati fermati, nella partita disputata nella notte, dai Los Angeles Clippers nella sfida dei playoff NBA. Non sono mancate però le polemiche: in molti accusano Morris di aver colpito di proposito Doncic alla caviglia infortunata impedendogli così di giocare al suo massimo. Un'azione intenzionale? Morris ha negato: "pensare che sto cercando di ferire altri giocatori è da pazzi", ha dichiarato il giocatore dei Clippers. "Ho i miei pensieri, sper non lo abbia fatto apposta", ha affermato invece Doncic.

