NBA, anche Houston-Oklahoma e Lakers-Portland verso il boicottaggio per il caso Blake (Di mercoledì 26 agosto 2020) anche Houston Rockets-Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers sono a forte rischio boicottaggio dopo il match tra Milwaukee e Orlando che ha aperto la strada. Il caso Blake, l’afroamericano sparato alle spalle dalla polizia, ha scatenato la protesta in NBA, composta per la maggior parte da giocatori di etnia nera, e così potrebbero arrivare rinvii e annullamenti a pioggia in questi playoff che stanno prendendo una strana piega. Leggi su sportface

SkySportNBA : A pochi minuti dall'inizio di gara-5 tra Milwaukee e Orlando, i Bucks non sono ancora scesi in campo pensando seria… - dchinellato : ???? Referees have left the court too ???? Anche gli arbitri sono usciti dal campo #NBA - Sportislove : RT @parallelecinico: Il 'Black Lives Matter', a livello sportivo, ha toccato il suo apice questa sera in NBA. E' ufficiale, Milwaukee-Orlan… - S812Carlito : RT @parallelecinico: Il 'Black Lives Matter', a livello sportivo, ha toccato il suo apice questa sera in NBA. E' ufficiale, Milwaukee-Orlan… - Original_Hickem : RT @parallelecinico: Ufficiale: anche Housto-Oklahoma non si giocherà. I parquet della NBA, in una importante serata di playoff, resteranno… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA anche NBA, anche Jayson Tatum interviene sul possibile boicottaggio NbaReligion Il basket riapre ai tifosi: «Senza non possiamo vivere». Milano-Cantù sul parquet dopo sei mesi

Si riapre per basket. E per la Supercoppa che celebra i 50 anni della Lega di serie A. Era il 7 marzo e una stagione già alle prese con partite da recuperare si incagliò sullo scoglio dell’Italia trav ...

Nba e razzismo: i Bucks boicottano la gara con i Magic, altri team minacciano lo stop dopo il caso Blake

La Nba verso lo stop per il caso Jacob Blake. Il ferimento in Wisconsin, da parte di agenti di polizia, del 29enne afroamericano rimasto paralizzato ha provocato una nuova ondata di proteste che ha ra ...

Si riapre per basket. E per la Supercoppa che celebra i 50 anni della Lega di serie A. Era il 7 marzo e una stagione già alle prese con partite da recuperare si incagliò sullo scoglio dell’Italia trav ...La Nba verso lo stop per il caso Jacob Blake. Il ferimento in Wisconsin, da parte di agenti di polizia, del 29enne afroamericano rimasto paralizzato ha provocato una nuova ondata di proteste che ha ra ...