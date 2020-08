NBA 2019/2020, Giannis Antetokounmpo è il difensore dell’anno: battuti Gobert e Davis (Di mercoledì 26 agosto 2020) Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks ha vinto il premio di difensore dell’anno NBA per la stagione 2019\2020: il greco ed MVP in carica succede a Rudy Gobert degli Utah Jazz. The Greek Freak era uno dei tre finalisti per il premio assieme allo stesso Gobert e ad Anthony Davis e, al momento, è anche favorito per il premio di MVP. In caso di vittoria anche di quest’ultimo, Antetokounmpo diventerebbe solo il terzo giocatore nella storia NBA a vincere nello stesso anno il premio di Defensive player of the year e di Most valuable player (Michael Jordan e Hakeem Olajuwon gli altri due). In questa stagione il greco ha viaggiato a 29.5 punti e 13.6 rimbalzi di media, con una stoppata e un recupero a ... Leggi su sportface

sportface2016 : #NBA Giannis #Antetokounmpo vince il premio di difensore dell'anno: sconfitti Rudy Gobert ed Anthony Davis - dchinellato : ICYMI Giannis Antetokounmpo ha vinto il premio di miglior difensore del 2019-20. Un premio storico che lo mette al… - ChrisBiagio : RT Superbasket_it: Giannis Antetokounmpo ha vinto il premio di miglior difensore della stagione #NBA 2019-2020 ???? - NBA2KIT : Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) è il Miglior Difensore della Stagione NBA 2019/20 #NBA2K21 - Superbasket_it : Giannis Antetokounmpo ha vinto il premio di miglior difensore della stagione #NBA 2019-2020 ???? -