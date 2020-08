Napoli, tutti negativi i tamponi dopo i primi esami a Castel di Sangro (Di mercoledì 26 agosto 2020) tamponi calciatori Napoli, il prof. Mirone: 'Ci sarà un controllo alla settimana per tutta la squadra' 24 agosto 2020 tutti negativi i tamponi dopo i primi esami a Castel di Sangro . E' quanto rende ... Leggi su napolitoday

fanpage : Mattia #Salvini a #Napoli. Scoppiano le polemiche per le foto senza mascherina - Ettore_Rosato : Verso #Napoli che ci accoglie con il suo straordinario Vesuvio.Stamattina invece a Padova, con @sara_moretto e… - mirkocalemme : Normale che i tifosi del #Napoli siano furiosi. Per una volta in 15 anni, la @Acqua_Lete avrebbe potuto concedere u… - tattabo10 : In una situazione in cui tutti dicono che siamo alla conclusione, ed in verità credo sia così da tempo, però viaggi… - spearbinslight : RT @hyunjiverse: Hello??per favore aiutate una povera disperata sto cercando di vendere queste cose che già sono state mandate in tutti i gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tutti Napoli, tutti negativi i tamponi dopo i primi esami a Castel di Sangro TUTTO mercato WEB Matteo Salvini contestato durante il tour nel salernitano: "Contestate chi vi uccide la sanità"

Regionali, il video di Ciro Attanasio, candidato pro De Luca con lo slogan del boss di Gomorra Il video di un candidato pro-De Luca alle Elezioni Regionali in Campania diventa virale. Motivo? Il suo s ...

Coronavirus, nuovo caso positivo a Pastorano: aveva partecipato a una festa a Sparanise

Un nuovo caso di positività al coronavirus nel territorio del Casertano: si tratta di una persona del comune di Pastorano, che nei giorni scorsi aveva partecipato ad una festa nel territorio di Sparan ...

Regionali, il video di Ciro Attanasio, candidato pro De Luca con lo slogan del boss di Gomorra Il video di un candidato pro-De Luca alle Elezioni Regionali in Campania diventa virale. Motivo? Il suo s ...Un nuovo caso di positività al coronavirus nel territorio del Casertano: si tratta di una persona del comune di Pastorano, che nei giorni scorsi aveva partecipato ad una festa nel territorio di Sparan ...