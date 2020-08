Napoli, tutti i giocatori negativi dopo gli ultimi tamponi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono tutti negativi i tamponi effettuati a Castel di Sangro nel corso del ritiro del Napoli in vista della nuova stagione di Serie A. I giocatori azzurri dunque non sono positivi al coronavirus in seguito ai test effettuati. A comunicarlo è il club azzurro su Twitter in un post in cui si ringrazia per il preciso monitoraggio Anna Iervolino, Drettore Generale AOU Fed II, il Prof Luigi Califano , Presidente Scuola di Medicina e Chirurgia della Fed II, il Dott Ennio di Maro. Leggi su sportface

