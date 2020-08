Napoli, per la ripresa della scuola mezzi di trasporto dedicati agli studenti (Di mercoledì 26 agosto 2020) mezzi di trasporto dedicati agli studenti e orari differenziati per l’ingresso a scuola. Sono queste le linee su cui il Comune di Napoli sta lavorando in vista dell’inizio dell’anno scolastico fissato per il 14 settembre. ”Stiamo predisponendo un trasporto dedicato per i ragazzi – ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris a La7 – e lavoriamo molto sull’utilizzo delle biciclette ma per il trasporto pubblico aspettiamo le indicazioni del Governo perche’ ritengo che si debba aumentare la quota del 30 per cento della capienza prevedendo l’obbligo di mascherina a bordo perche’ altrimenti l’impatto per le grandi citta’ sara’ ... Leggi su ildenaro

Osimhen ha parlato della sua scelta di vestire la maglia del Napoli: "Quando ho parlato con Gattuso e con il presidente ho accettato questa sfida, è incredibile e davvero difficile avere l'amore che ...

Giuntoli svela: “Trattativa difficile per Osimhen, non abbiamo mai avuto la sensazione che fosse fatta”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha svelato un retroscena sulla trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’attaccante n ...

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha svelato un retroscena sulla trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'attaccante n ...