Napoli, Koulibaly ancora nel mirino del Manchester City: proposti soldi più una contropartita (Di mercoledì 26 agosto 2020) Uno dei grandi punti interrogativi che sta accompagnando il Napoli in questa sessione di mercato è la questione legata al futuro di Koulibaly. Il senegalese, infatti, dato per certo partente, ad oggi fa parte ancora della rosa azzurra, e la situazione non si smuoverà nel breve. De Laurentiis non farà sconti a nessuno, come ripetuto … L'articolo Napoli, Koulibaly ancora nel mirino del Manchester City: proposti soldi più una contropartita Leggi su dailynews24

DiMarzio : Il #ManCity continua a seguire #Koulibaly. Nell'affare potrebbe rientrare anche Eric #Garcia - AlfredoPedulla : #Koulibaly lascerà il #Napoli, con il #ManchesterCity ha l’accordo. Ma se #Gabriel non aspetta e va all’#Araenal ec… - MarioGiunta : Situazione Gabriel: Il Napoli ha chiesto al giocatore di aspettare ancora qualche giorno per vedere se riesce a chi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Osimhen: 'Che onore essere nel club di Maradona! Mertens e Koulibaly decisivi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Osimhen: 'Che onore essere nel club di Maradona! Mertens e Koulibaly decisivi' -