Napoli, Ghoulam ai saluti: cessione o risoluzione del contratto (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’avventura di Faouzi Ghoulam è ormai giunta ai titoli di coda. Il Corriere dello Sport scrive che le ipotesi sul futuro sono sostanzialmente due: il trasferimento al Wolverhampton o la risoluzione del contratto, che scadrà nel 2022. Inevitabilmente, nell’esperienza napoletana dell’algerino, pesano i due gravi infortuni al ginocchio che lo hanno penalizzato nel momento migliore. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

