Naike Rivelli contro Caterina Collovati sulla foto di Arisa: “Maestrina frustrata…Evviva la fi*a” [FOTO] (Di mercoledì 26 agosto 2020) Naike Rovelli contro Caterina Collovati Qualche giorno fa Arisa ha condiviso una sua FOTO in bikini, un segnale contro il body shaming. In quell’occasione la nota cantante che in realtà si chiama Rosalba Pippa si è fatta vedere al naturale, ovvero senza nascondere le imperfezioni di un fisico normale. A supporto della professionista è arrivato l’intervento di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. La 45enne ha voluto replicare alla giornalista e conduttrice televisiva Caterina Collovati dandone della maestrina frustrata perché giorni fa ha espresso un parere negativo sull’artista. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto in ... Leggi su kontrokultura

adamfoureira : Arisa in bikini, è polemica. Caterina Collovati: “Mi pare fuori luogo”. Naike Rivelli replica: “Maestrina frustrata” - Luroar1 : Naike, stavolta mi sei piaciuta !!! Collovati, ARIPJATEEEEE Naike Rivelli contro Caterina Collovati sulla foto di… - FabyCony3 : RT @_DAGOSPIA_: NAIKE RIVELLI SI SCAGLIA CONTRO CATERINA COLLOVATI CHE AVEVA CRITICATO LA FOTO GINECOLOGICA DI ARISA - infoitcultura : 'Fuori gli scheletri dall'armadio', Naike Rivelli dura su Celentano e Claudia Mori: cosa svela - infoitcultura : Naike Rivelli contro Adriano Celentano: “Molto sgarbato, maleducato ed egocentrico” [VIDEO] -

Ultime Notizie dalla rete : Naike Rivelli Naike Rivelli in perizoma scatena i commenti: 180 gradi... CheNews.it Le foto di Thea Crudi, fidanzata di Yari Carrisi

Yari Carrisi è fidanzato con Thea Crudi, Romina Power benedice la relazione: "È un angelo" Yari Carrisi ha trovato l'amore. Il figlio di Romina Power e Al Bano è fidanzato con la cantante italo-finlan ...

Arisa in bikini: è polemica tra Caterina Collovati e Naike Rivelli

Arisa continua a far parlare di sé, sia per il suo ritorno nelle scene musicale da artista indipendente sia per il suo ultimo post di Instagram, che ha sollevato un dibattito e una faida molto intere ...

Yari Carrisi è fidanzato con Thea Crudi, Romina Power benedice la relazione: "È un angelo" Yari Carrisi ha trovato l'amore. Il figlio di Romina Power e Al Bano è fidanzato con la cantante italo-finlan ...Arisa continua a far parlare di sé, sia per il suo ritorno nelle scene musicale da artista indipendente sia per il suo ultimo post di Instagram, che ha sollevato un dibattito e una faida molto intere ...