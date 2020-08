"Musumeci asfalta il giornalista di sinistra". Salvini esulta: migranti, la verità ignorata (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Musumeci asfalta il giornalista di sinistra". Matteo Salvini e la Lega rilanciano su Twitter lo scontro tra il governatore della Sicilia e un giornalista al Tg2Post. "Quello che non mi piace - notava quest'ultimo - è connettere il problema migranti a quello del Covid, è un messaggio pericoloso". In collegamento da Palermo, Musumeci reagisce con veemenza: "Ma se io ogni giorno devo invitare i siciliani a mettere la mascherina, stare un metro di distanza ed evitare gli assembramenti e poi vedo centinaia di esseri umani ammassati dallo Stato in locali malsani senza nessuna cautela, io non possono fare finta di niente". Il riferimento è all'ordinanza con cui il governatore ha imposto lo sgombero dei centri di ... Leggi su liberoquotidiano

