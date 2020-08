Muriqi-Lazio, il Fenerbahce: "Solo alle nostre condizioni" (Di mercoledì 26 agosto 2020) ISTANBUL, Turchia, - " Muriqi ? Non ci sono novità rilevanti, abbiamo emesso un comunicato nei giorni scorsi e resta valido. Se le nostre richieste dovessero essere soddisfatte, allora Vedat andrà via ... Leggi su corrieredellosport

CiacciaStryker : Se dovesse saltare #Muriqi, io sogno lui: Chris Wood del #Burnley. Chi segue la Premier League, sa. - Max_883 : RT @Alex_Piace: ??Estate 2013, la radio suonava #Pompeii dei #Bastille, @MarcoErcole1 scriveva così su Repubblica. E il tempo sembra essersi… - sportli26181512 : Muriqi-Lazio, il Fenerbahce: 'Solo alle nostre condizioni': 'Non siamo un club che ha necessità di vendere, siamo u… - Alex_Piace : ??Estate 2013, la radio suonava #Pompeii dei #Bastille, @MarcoErcole1 scriveva così su Repubblica. E il tempo sembra… - Samra_45 : @Mh_artLA @palotraversa @upperclass951 @MarcoValerioBav Penso che questo trasferimento sarà del 100 percento. Perch… -

Ultime Notizie dalla rete : Muriqi Lazio

ISTANBUL (Turchia) - "Muriqi? Non ci sono novità rilevanti, abbiamo emesso un comunicato nei giorni scorsi e resta valido. Se le nostre richieste dovessero essere soddisfatte, allora Vedat andrà via e ...Selahattin Baki, membro della dirigenza del Fenerbahce, ha fatto il punto sulla trattativa con la Lazio per l’attaccante Vedat Muriqi. «Non ci sono novità, abbiamo fatto un comunicato e resta valido.