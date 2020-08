Mughini disintegra i buonisti: «Musumeci ha ragione, i migranti a terra peggio degli animali» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Lo scontro sui migranti è altissimo. Il governatore della Sicilia Nello Musumeci non recede dall’ordinanza che prevede lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza. Un tema bollente che tiene banco a Stasera Italia su Rete 4. Veronica Gentili ne ha parlato con Giampiero Mughini. «Le immagini mostrano che in un luogo della Repubblica italiana che si chiama Lampedusa – ha detto il giornalista – vengono accolti migranti che arrivano a fiotti e che stanno nelle condizioni che tutti abbiamo visto. Stanno per terra, a modo degli animali, i miei cani stanno molto meglio di loro». Mughini: «Musumeci denuncia una tragedia» Mughini ha, quindi, difeso ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Mughini disintegra i buonisti: «Musumeci ha ragione, i migranti a terra peggio degli animali»… -

Ultime Notizie dalla rete : Mughini disintegra Mughini disintegra i buonisti: «Musumeci ha ragione, i migranti a terra peggio degli animali» Il Secolo d'Italia