Motorola Moto G9 Play ufficiale (Di mercoledì 26 agosto 2020) Motorola Moto G9 Play è ufficiale, il nuovo smartphone si colloca nel mercato di fascia media che promette la potenza necessaria per le attività più importanti. Le dimensioni del Motorola Moto G9 Play sono 165,21 x 75,73 x 9,18 mm unite a un peso di 200 g con la struttura di plastica. Per quanto riguarda lo schermo troviamo un disPlay MaxVision da 6.5″ con risoluzione HD+ (1600x720) 269 ppi, LCD TFT IPS, area attiva schermo touch (AA-TP) 87%, formato 20:9.Il comparto fotografico del Moto G9 Play è composto, sul posteriore da una tripla fotocamera: Un sensore da 48 MP con Tecnologia Quad Pixel risoluzione 12 MP (f/1,7, 1,6 µm), un ... Leggi su defanet (Di mercoledì 26 agosto 2020)G9, il nuovo smartphone si colloca nel mercato di fascia media che promette la potenza necessaria per le attività più importanti. Le dimensioni delG9sono 165,21 x 75,73 x 9,18 mm unite a un peso di 200 g con la struttura di plastica. Per quanto riguarda lo schermo troviamo un disMaxVision da 6.5″ con risoluzione HD+ (1600x720) 269 ppi, LCD TFT IPS, area attiva schermo touch (AA-TP) 87%, formato 20:9.Il comparto fotografico delG9è composto, sul posteriore da una tripla fotocamera: Un sensore da 48 MP con Tecnologia Quad Pixel risoluzione 12 MP (f/1,7, 1,6 µm), un ...

Dopo aver annunciato sul mercato il nuovo medio di gamma Motorola Moto G9 Plus, la nota azienda ha da poco svelato anche un altro dispositivo appartenente questa volta alla fascia medio-bassa del merc ...

