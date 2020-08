MotoGp, Marquez scherza su Messi dopo l'addio al Barcellona: "Honda ha trovato sostituto" (Di mercoledì 26 agosto 2020) ''Il team Repsol Honda ha trovato un buon sostituto mentre io recupero dall'infortunio. Prenditi cura della mia moto''. Il campione del mondo della MotoGp, Marc Marquez, fermo ai box dopo l'infortunio,... Leggi su quotidiano

Marc Marquez dovrà attendere, quindi, prima di tornare in sella alla sua Honda. L’infortunio al braccio richiede tempi di recupero più lunghi e dopo quanto è accaduto, pensando soprattutto alla second ...Lionel Messi dirà addio al Barcellona. Ma il suo futuro potrebbe non essere nel mondo del calcio… almeno secondo la Honda. La sezione della scuderia giapponese della MotoGP, infatti, ha voluto scherza ...