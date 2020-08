MotoGP, Marquez scherza: “La Honda ha trovato un sostituto”. E spunta la foto di Messi (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Il team Repsol Honda ha trovato un buon sostituto mentre io recupero dall’infortunio. Prenditi cura della mia moto”. Così, con tanta ironia, Marc Marquez prova a stemperare l’attesa in vista del ritorno alle gare dopo l’annuncio dello stop che dovrebbe proseguire anche nei prossimi 2 mesi. Il pilota spagnolo ha risposto al tweet della Honda che aveva pubblicato una foto di Lionel Messi (verso l’addio al Barcellona) con la tuta del team. Nei commenti impazzano i ‘memes’ e i fotomontaggi. Repsol Honda Team ha encontrado un buen sustituto mientras me recupero de la lesión😅 Cuida mi Hondita bien #D10S https://t.co/trWxUbRISg — Marc Márquez (@marcMarquez93) ... Leggi su sportface

(AutoMotoriNews) Scommetterei su questi due, ma non puoi dimenticare Viñales – conclude Marc Marquez-. La conquista del titolo MotoGP da parte di Valentino Rossi moltiplica la posta in palio per 16.00 ...Poteva farsi male seriamente Maverick Vinales, rimasto senza freni nel bel mezzo del GP di Stiria. Di fronte al dramma evitato per un pelo, si ammira il coraggio del catalano, capace di buttarsi giù d ...