MotoGp – Incidente Vinales, il parere dell’esperto: “ecco cosa è successo a Maverick al Gp di Stiria” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ancora una domenica spaventosa per Maverick Vinales: dopo aver rischiato grosso a causa dell’Incidente tra Zarco e Morbidelli due settimane fa durante il Gp d’Austria, lo spagnolo della Yamaha è stato protagonista di un brutto episodio al Gp di Stiria. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesVinales, resosi conto di avere dei problemi con i freni della sua M1, è stato costretto a lanciarsi dalla moto per evitare un Incidente spaventoso. L’ex capo meccanico di MotoGp Juan Martinez ha spiegato ai microfoni di As cosa è accaduto a Vinales: “Maverick è rimasto senza freni a causa di un surriscaldamento dell’impianto idraulico“. “Gli uomini Maverick erano gli ... Leggi su sportfair

