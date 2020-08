Mostra della Rivoluzione Fascista: recuperato il patrimonio rubato dall’Archivio di Stato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – I “mille labari” tornano all’Archivio di Stato. Lo straordinario patrimonio della Mostra della Rivoluzione Fascista, dal valore stimato di circa 5 milioni di euro, fu rubato circa due mesi fa ed è Stato recuperato adesso dal Comando Carabinieri Tutela patrimonio Culturale. Un vero e proprio tesoro costituito da gagliardetti, bandiere dei fasci di combattimento e 970 labari che accompagnarono la marcia su Roma il 28 ottobre 1922. Era scomparso dall’Archivio di Stato in circostanze ancora in corso di approfondimento, con le indagini avviate dalla Sezione Antiquariato del Reparto Operativo, in seguito alla denuncia presentata lo scorso ... Leggi su ilprimatonazionale

