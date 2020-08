Mosetti, Yespica, Federico Fashion Style: ecco tutti i personaggi famosi colpiti dal coronavirus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Continua l’ondata di contagi tra i vip. Ci sono diversi influencer e personaggi famosi del mondo dello spettacolo tra le persone positive al coronavirus. Tra loro anche due showgirl hanno annunciato di essere risultate positive: Antonella Mosetti e Aida Yespica. coronavirus, il racconto sui social La Mosetti, ex volto di Non è la Rai, ha scelto i social per comunicare ai suoi fan di essere positiva al virus. Ma li ha tranquillizzati dicendo di essere asintomatica, di non avere febbre e di aver perso solo gusto e olfatto. La conferma della positività al Covid è giunta dopo il rientro dalle vacanze fatte in Sardegna: «Sono rientrata e ho fatto subito l’esame sierologico che è risultato negativo. Ma, non ... Leggi su secoloditalia

Ha trascorso "una serata" al Billionaire ma "non è possibile dire se ho preso il virus nel locale", "sicuramente - dice però - l'ho preso in Sardegna". La showgirl Antonella Mosetti, in un'intervista ...

Covid in Sardegna, contagi in un campeggio: 150 tamponi sui dipendent

Tamponi a 150 dipendenti di un camping in Sardegna dopo quattro casi di contagio da Covid accertati fra gli ospiti. Succede nel camping Isuledda di Cannigione, dove una ragazza romana ...

