Morte di Viviana e Gioele, la verità adesso si cerca nell’auto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alla scientifica è stata affidata l’analisi delle sei tracce biologiche individuate all’interno della vettura Leggi su lastampa

Sono ancora tanti, troppi, i misteri sulla morte del piccolo Gioele e della mamma Viviana Parisi. Ieri c'è stata l'autopsia sul corpo di Gioele, che non ha risolto i dubbi sulle cause della sua morte, ...

Morte di Viviana e Gioele, sotto esame tracce biologiche prelevate dall’auto della Dj

Sempre domani avverrà anche l'esame che permetterà di accertare che i resti ritrovati nel fossato a pochi metri dal luogo del ritrovamento della Parisi, siano del figlioletto Gioele.

