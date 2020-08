Mortaruolo: “Caldoro e Salvini si ricordano del Sannio in campagna elettorale” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Fa piacere vedere Matteo Salvini e Stefano Caldoro nel Sannio. Vuol dire che le politiche messe in campo dalla Regione Campania, insieme al presidente De Luca, in questa provincia negli ultimi 5 anni stanno dando i loro frutti”. Inizia così una nota di Erasmo Mortaruolo, candidato alle elezioni regionali nella lista del Partito Democratico. “Sarebbe stato molto interessante raccontare all’ex ministro ed al candidato governatore – continua Mortaruolo – di un recente progetto, quale quello della ciclovia, che interesserà proprio il nostro Taburno Camposauro. E ancora del grande lavoro delle nostre organizzazioni di categoria, dei Gal, dei Parchi, del distretto vitivinicolo, della creazione di una enoteca digitale, di ... Leggi su anteprima24

