Morta la moglie del boss delle cerimonie: Rita Greco vittima del coronavirus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Deceduta oggi in un ospedale napoletano, Rita Greco, moglie di don Antonio Polese, conosciuto per il noto reality "Il boss delle cerimonie", ambientato nel Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate. Dopo circa quattro anni dalla scomparsa del marito, ci ha lasciato anche la signora Rita, che aveva conquistato il pubblico per la sua esemplare dedizione al marito e alla famiglia dimostrata durante lo show di Real Time. La donna durante il reality appariva poco, nella (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

