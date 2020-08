MONDO - Quelle immagini dell'esplosione di Hiroshima che non erano quelle (Di mercoledì 26 agosto 2020) Confusione intenzionale? Un altro filmato che intendeva di mostrare il bombardamento di Hiroshima, pubblicato dalla BBC, PBS e Russia Today, tra gli altri, ha reso Amien Essif ancora più sospettoso. ... Leggi su aduc

Mov5Stelle : Nei 12 miliardi destinati dal #decretoagosto al mondo del #lavoro c’è anche uno sgravio contributivo del 100% della… - Il_Vitruviano : @drpbrock Non ne faccio io una questione di bandiera. Non so se ne è accorto ma ogni paese si accorge delle ingiust… - ryuqvaza : riassunto: senza eventuali 636475859 fancam per ogni music show esistente non muore nessuno + le uniche che really… - Simo8868282852 : @davidepatrone00 @rubio_chef @matteosalvinimi Basta girare un po' il mondo sopprattuto l'africa e domandare il perc… - Simo8868282852 : @rubio_chef @matteosalvinimi Basta girare un po' il mondo sopprattuto l'africa e domandare il perché arrivano tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : MONDO Quelle Notizia - MONDO - Quelle immagini dell'esplosione di Hiroshima che non erano quelle ADUC Tlc Ocean Flower: in Cina arriva l’isola artificiale più grande del mondo

La Cina vuole rubare il primato a Dubai per l’isola artificiale più grande del mondo con l’arrivo di Ocean Flower. Bisogna essere onesti, nel mondo, spesso, vengono realizzate delle costruzioni e dei ...

Cabina di regia del mondo venatorio: “Col tiro sportivo e le armerie per ripartire in sicurezza”

La Cabina di Regia Unitaria del Mondo Venatorio – a cui aderiscono tutte le Associazioni Nazionali Venatorie Riconosciute (Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enal ...

La Cina vuole rubare il primato a Dubai per l’isola artificiale più grande del mondo con l’arrivo di Ocean Flower. Bisogna essere onesti, nel mondo, spesso, vengono realizzate delle costruzioni e dei ...La Cabina di Regia Unitaria del Mondo Venatorio – a cui aderiscono tutte le Associazioni Nazionali Venatorie Riconosciute (Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enal ...