Moderna: "Il nostro vaccino ha la stessa efficacia sugli adulti e sugli ultrasettantenni" (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il vaccino contro il Coronavirus prodotto da Moderna è efficace allo stesso modo su adulti e su ultrasettantenni. Lo ha annunciato l’azienda, spiegando - come riporta Reuters - i dettagli della sperimentazione.L’azienda ha testato il vaccino su 10 adulti di età compresa tra i 56 e i 70 anni e 10 anziani di età pari o superiore a 71 anni e ciascun partecipante ha prodotto anticorpi neutralizzanti, che i ricercatori ritengono necessari per costruire l’immunità al virus, assieme alle cosiddette cellule t killer.Gli anticorpi prodotti erano più alti di quelli osservati nelle persone che si sono riprese dal covid-19. I risultati non sono stati ancora pubblicati in una rivista scientifica per una revisione di altri immunologi. Le ... Leggi su huffingtonpost

