Mladic, il Boia di Srebrenica torna davanti alla corte dell’Aja (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'ex generale serbo bosniaco Ratko Mladic si è presentato davanti ai giudici del tribunale internazionale delle Nazioni Unite dell'Aja per presentare un ricorso contro la condanna emessa a suo carico dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia nel 2017 per genocidio e crimini contro l'umanità. Il Boia di Srebrenica era stato condannato all'ergastolo per aver ideato crimini da parte delle forze serbo-bosniache e per il suo ruolo nella guerra in Bosnia (1992 - 1995), che provocò circa 100.000 morti e 2,2 milioni di sfollati. L'appello avviene presso il Meccanismo residuale internazionale per i tribunali criminali, l organismo che ha preso il posto del Tribunale penale internazionale dell Aja per i crimini nella ex Jugoslavia (Tpi).L'avvocato di Mladic, Dragan Ivetic ha ... Leggi su ilfogliettone

