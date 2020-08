“Mistero Buffo di Dario Fo censurato in Umbria perché offende la religione”: la denuncia del regista Allegri. Il sindaco: “Un fraintendimento” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Neanche nel 1969, quando Dario Fo presentò per la prima volta la “giullarata” di Mistero Buffo, si sarebbe potuto immaginare una cosa del genere: il Comune di Massa Martana, in provincia di Perugia, avrebbe deciso di censurarlo perché “non lo ritengono adeguato, per i temi attinenti alla religione cattolica, alla loro popolazione”. Lo denuncia Eugenio Allegri, regista della piéce. Ma dal comune umbro si affrettano a smentire: “C’è stato un fraintendimento – spiega il sindaco Francesco Federici alla Stampa e sui quotidiani locali – Non ci sarà, ma non per la censura”. Eugenio Allegri da due anni gira l’Italia e l’Europa con il testo di Fo, affidato all’attore ... Leggi su ilfattoquotidiano

PerugiaToday : VIDEO A Massa Martana salta Mistero Buffo, attore e regista: 'Nel 2020 colpiti dalla censura' - corsicountess : RT @_DAGOSPIA_: CHE MALE VI FO-IN UMBRIA CENSURATO ‘MISTERO BUFFO’DEL NOBEL:PUÒ URTARE LA SENSIBILITÀ DEI CATTOLICI - paoloigna1 : Invece di andare avanti si va indietro neanche il Premio Nobel è bastato... CHE MALE VI FO-IN UMBRIA CENSURATO ‘MIS… - francofri : RT @_DAGOSPIA_: CHE MALE VI FO-IN UMBRIA CENSURATO ‘MISTERO BUFFO’DEL NOBEL:PUÒ URTARE LA SENSIBILITÀ DEI CATTOLICI - _DAGOSPIA_ : CHE MALE VI FO-IN UMBRIA CENSURATO ‘MISTERO BUFFO’DEL NOBEL:PUÒ URTARE LA SENSIBILITÀ DEI CATTOLICI… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mistero Buffo