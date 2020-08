Millie Bobbie Brown è la sorella di Sherlock nel trailer del film Enola Holmes (Di mercoledì 26 agosto 2020) https://www.youtube.com/watch?v=4NRzWiRw8VI Non saprà ricamare, ma di certo la protagonista che dà il titolo al film Enola Holmes ha ben altre qualità. Arguta, determinata, ribelle, osservatrice: la ragazza interpretata da Millie Bobbie Brown, nota ai più per il ruolo di Undici in Stranger Things, è la degna sorella minore del detective Sherlock Holmes ma, come si vede nel trailer della pellicola Netflix diffuso in queste ore, dimostrerà tutta la sua indipendenza dall’ingombrante famiglia. Il debutto è previsto sulla piattaforma di streaming per il prossimo 23 settembre. Come si vede nella clip di anticipazione, Enola è ... Leggi su wired

jishwadawn : MILLIE BOBBIE BROWN WITH JINSOUL KSJSJDJKDJD -

Ultime Notizie dalla rete : Millie Bobbie Millie Bobbie Brown è la sorella di Sherlock nel trailer del film Enola Holmes Wired.it Millie Bobbie Brown è la sorella di Sherlock nel trailer del film Enola Holmes

La giovane attrice che interpreta Undici in Stranger Things è protagonista di un film in cui è la sorella minore del famosissimo detective, a cui dà il volto l'ex Superman Henry Cavill Non saprà ricam ...

Enola Holmes: una sensazionale Millie Bobby Brown nel trailer del film sulla sorella di Sherlock Holmes

Dopo un paio di brevi teaser, Netflix ha rilasciato il trailer completo di Enola Holmes, che vede protagonista l’ex Undici di Stranger Things Millie Bobby Brown nei panni dell’eroina del titolo, insie ...

La giovane attrice che interpreta Undici in Stranger Things è protagonista di un film in cui è la sorella minore del famosissimo detective, a cui dà il volto l'ex Superman Henry Cavill Non saprà ricam ...Dopo un paio di brevi teaser, Netflix ha rilasciato il trailer completo di Enola Holmes, che vede protagonista l’ex Undici di Stranger Things Millie Bobby Brown nei panni dell’eroina del titolo, insie ...