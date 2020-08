“Mille euro e lasciate il campo”, Rom intascano i soldi per rifare le baracche (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Comune di Torino ha offerto 1000 euro ai rom per sgombrare l’area di via Germagnano ma alcuni di questi hanno realizzato un nuovo insediamento poco distante, tra la rabbia dei cittadini. Immediata la denuncia di Augusta Montaruli. A Torino, nell’ambito del “piano Rom”, il sindaco Chiara Appendino ha avviato lo sgombero del grande insediamento … L'articolo “Mille euro e lasciate il campo”, Rom intascano i soldi per rifare le baracche proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Biofafafa : RT @Miti_Vigliero: 5 agosto: Torino, il Comune offre mille euro ai rom per abbandonare accampamenti: «Promettete di non costruire nuove bar… - Avantionline : Bonus mille euro, come fare la domanda e a chi spetta. Pensioni, anticipo mensilità di settembre - CeoBru : RT @tempoweb: La beffa dei nomadi: Chiara Appendino dà centomila euro ai rom per andarsene via. Loro intascano e restano a #Torino https:/… - Blackskorpion4 : RT @Miti_Vigliero: 5 agosto: Torino, il Comune offre mille euro ai rom per abbandonare accampamenti: «Promettete di non costruire nuove bar… - Lavorosole24ore : Bonus di mille euro per tre mesi ai 31mila medici rimasti esclusi -

