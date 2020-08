Milano: superstrade ciclabili e velocità ridotta, proposte per una nuova mobilità (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Strade e superstrade ciclabili, zone a velocità ridotta, velo-stazioni, sottopassaggi e nuovi collegamenti ciclistici e pedonali. Sono questi i principali interventi proposti dai mobility manager di istituzioni (l'Università di Milano-Bicocca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche) e aziende (Pirelli, Engie, Ing, Prometeon e Prysmian) dell'area Bicocca ai Comuni di Milano e a nord della città per rispondere all'appello fatto dal Comune di Milano e da Regione Lombardia per trovare soluzioni innovative per favorire la micromobilità in città in seguito ai cambiamenti imposti dalla pandemia di Covid-19. L'emergenza sanitaria, infatti, sta portando a un cambiamento nelle modalità di accesso e spostamento all'interno di ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Milano superstrade Milano: superstrade ciclabili e velocità ridotta, proposte per una nuova mobilità Adnkronos Milano: superstrade ciclabili e velocità ridotta, proposte per una nuova mobilità

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Strade e superstrade ciclabili, zone a velocità ridotta, velo-stazioni, sottopassaggi e nuovi collegamenti ciclistici e pedonali. Sono questi i principali interventi propos ...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - Strade e superstrade ciclabili, zone a velocità ridotta, velo-stazioni, sottopassaggi e nuovi collegamenti ciclistici e pedonali. Sono questi i principali interventi propos ...