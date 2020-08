Milano: morto a 94 anni Angelo Ratti, fu deportato a Mauthausen (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos) - E' morto a Milano a 94 anni Angelo Ratti, antifascista, deportato durante la seconda guerra mondiale nel campo di concentramento di Mauthausen. Ne dà notizia il presidente dell'Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati. "Ho avuto modo di conoscere Angelo, punto di forza dell'Aned di Milano. Angelo era sempre disponibile a raccontare le sue terribili vicissitudini. Non si sottraeva mai agli inviti che come Anpi gli rivolgevamo per testimoniare nelle scuole, alle giovani generazioni, con grande sensibilità, la sua tragica esperienza e le nefandezze commesse dai nazifascisti. La notizia della sua scomparsa ci ha profondamente addolorato. ... Leggi su iltempo

(Adnkronos) - Dopo gli scioperi dei lavoratori contro la guerra e l’occupazione tedesca, il carcere si riempie di operai ed antifascisti. Il 4 marzo del 1944, di notte, con cento prigionieri, Angelo v ...

(Adnkronos) - Dopo gli scioperi dei lavoratori contro la guerra e l'occupazione tedesca, il carcere si riempie di operai ed antifascisti. Il 4 marzo del 1944, di notte, con cento prigionieri, Angelo v ...