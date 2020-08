Milan, tutto fatto per il sì di Ibra. Vicini anche Bakayoko e Brahim Diaz (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 agosto 2020 " L'attesa fumata bianca sta davvero per arrivare. Zlatan Ibrahimovic vestirà per almeno un'altra stagione la maglia del Milan . Mancano infatti oramai soltanto i crismi dell'... Leggi su quotidiano

AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - lccatt : RT @Effemarziano22: Il #Milan non può chiedere 60M per #TheoHernandez e 50M per #Donnarumma ma la #Fiorentina dall'alto dei suoi 5 scudetti… - sportli26181512 : Ibrahimovic-Milan, tutto fatto: la firma è attesa nel fine settimana: Ibrahimovic-Milan, tutto fatto: la firma è at… - ilcirotano : Ibrahimovic-Milan, tutto fatto: la firma è attesa nel fine settimana - - kessieedorf : RT @Effemarziano22: Il #Milan non può chiedere 60M per #TheoHernandez e 50M per #Donnarumma ma la #Fiorentina dall'alto dei suoi 5 scudetti… -