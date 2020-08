Milan, Scaroni: «Penso che riapriranno gli stadi soltanto con il vaccino» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di Milan TV per analizzare la situazione dei rossoneri Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni: «Sarei felice se il Milan continuasse a giocare come ha giocato dopo il lockdown. Ha giocato un calcio molto divertente con risultati positivi. Siamo una delle squadre che ha fatto meglio nel post-Covid» CORONAVIRUS – «È sempre difficili fare previsioni su questo terreno. Io Penso che noi avremo gli stadi aperti solo quando ci sarà il vaccino. Fino a quel momento si potranno trovare delle mezze soluzioni. Sono ottimista, arriverà nel minor ... Leggi su calcionews24

acmilan : An exclusive interview with our Chairman, Paolo Scaroni, to usher in the new season ??? Con il via della nuova stag… - AntoVitiello : Programma raduno #Milan: - Lunedì 24 test Covid - Martedì 25 primo allenamento (non sul campo esterno) e incontro l… - gb46290720 : RT @MilanNewsit: Scaroni sulla nuova stagione: 'Sarei felice se il Milan continuasse a giocare come ha fatto dopo il lockdown' https://t.co… - MilanNewsit : Scaroni sulla nuova stagione: 'Sarei felice se il Milan continuasse a giocare come ha fatto dopo il lockdown' - PBPcalcio : RT @SimoneCristao: #Kjaer: 'Ricaricate le pile. Speriamo sia stagione interessante' #Scaroni: 'Felice se Milan continuasse a giocare come… -