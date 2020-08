Milan, Scaroni carica l’ambiente: “Ripartire dal finale di stagione. Bayern Monaco nostro modello” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra rossonera in vista della prossima stagione e del futuro. Il numero uno del club si è concentrato, ai microfoni di Milan TV, anche sull'aspetto stadio e sul modello che il Diavolo dovrà seguire.Scaroni: "Nuovo anno sulla scia del finale di stagione"caption id="attachment 999043" align="alignnone" width="588" Milan (Getty Images)/caption"Sarei felice se il Milan continuasse a giocare come ha giocato dopo il lockdown", ha esordito Scaroni. "Ha mostrato un calcio molto divertente con risultati molto positivi. Siamo una delle squadre che ha fatto meglio nel post-Covid". E a proposito proprio della pandemia: "Credo sia sempre ... Leggi su itasportpress

