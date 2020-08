Milan, Raiola: “Ibrahimovic non ha rinnovato, è una fake news” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Zlatan Ibrahimovic non ha rinnovato col Milan, si tratta di una fake news”. Così Mino Raiola sul proprio account Twitter nella pronta smentita di alcune notizie circolate nel pomeriggio che volevano l’accordo tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan ormai trovato. Così, invece, non è, e l’agente dello svedese intende prontamente smentire quanto scritto da più parti, gettando così ulteriormente nella preoccupazione i tifosi rossoneri. Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #fakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT — Mino Raiola (@MinoRaiola) August 26, 2020 Leggi su sportface

FBiasin : 'Ti offriamo 5.5'. 'Io voglio 7'. 'Alziamo a 6'. 'Io voglio 7'. 'Possiamo arrivare a 6.5'. 'Io voglio 7'. '6.5 più… - AntoVitiello : Il #Milan lavora su 3 fronti, con la priorità al rinnovo di #Ibrahimovic (ancora oggi telefonate con Raiola). #Diaz… - capuanogio : Figuriamoci quando ci sarà da mettere insieme i pezzi per #Domnarumma... #Raiola #Ibrahimovic #Milan - RibaltaRossoner : RT @NonEvoluto: ??#Ibrahimovic Nel tardo pom di oggi i legali del #Milan redigevano gli ultimi dettagli del ??. Doc inviato a #Raiola e sotto… - Pall_Gonfiato : Dietrofront Raiola: 'Ibrahimovic non ha rinnovato con il Milan' -