Milan, Raiola: “Ibrahimovic non ha rinnovato, è una fake news” (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ circolata più di qualche notizia sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Lo svedese è stato decisivo nella seconda parte di stagione ed il club rossonero vorrebbe confermarlo anche per la prossima stagione. Anche il calciatore vorrebbe far parte della squadra per tentare l’assalto ai primi posti della classifica, ma l’intesa definitiva non è stata ancora raggiunta. La conferma è arrivata direttamente da Mino Raiola, l’agente. “Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #fakeNews”. E’ questo il messaggio pubblicato dal procuratore sul profilo Twitter. Per la fumata bianca servirà ancora attendere. Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀ Ibrahimovic ... Leggi su calcioweb.eu

FBiasin : 'Ti offriamo 5.5'. 'Io voglio 7'. 'Alziamo a 6'. 'Io voglio 7'. 'Possiamo arrivare a 6.5'. 'Io voglio 7'. '6.5 più… - AntoVitiello : Il #Milan lavora su 3 fronti, con la priorità al rinnovo di #Ibrahimovic (ancora oggi telefonate con Raiola). #Diaz… - capuanogio : Figuriamoci quando ci sarà da mettere insieme i pezzi per #Domnarumma... #Raiola #Ibrahimovic #Milan - TeoBellan : Raiola smentisce il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan. Serve attendere ancora. Speriamo che questa telenovela ter… - Roby848484 : Wanda Nara : Inter = Raiola : Milan ..la soluzione deve essere la medesima, dopo una certa: VIA via lui e i suoi a… -