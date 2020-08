Milan, Raiola e la smentita shock: “Ibrahimovic non ha rinnovato il contratto” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La conferma di Zlatan Ibrahimovic al Milan non è ancora da considerarsi ufficiale.Milan, Gazidis: “La nostra una squadra giovane che cresce bene. Ibrahimovic? Ho una speranza”L'attaccante svedese ha ribadito a più riprese di gradire la piazza rossonera soprattutto dopo la conferma di Stefano Pioli, allenatore che lo svedese stima in modo particolare. Le ultime voci di corridoio giunte nelle scorse ore avevano confermato una firma imminente dell'ex Los Angeles Galaxy sul nuovo contratto, ma in serata ecco la secca smentita di Mino Raiola. L'agente di Zlatan, attraverso il proprio profilo twitter, ha ammesso che quelle che circolano al momento sono solo fake news.Calciomercato Milan, Maldini: “Non faremo il colpaccio, Bakayoko ci piace. Ibra e Donnarumma? Rispondo ... Leggi su mediagol

