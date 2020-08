Milan, porte girevoli: offerto Claudio Bravo per il post Reina (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Milan sta valutando il profilo di Claudio Bravo come secondo portiere dopo la partenza di Pepe Reina direzione Lazio Il Milan sta valutando diversi profili per sostituire Pepe Reina, ormai nuovo acquisto della Lazio. Tra questi vi è Claudio Bravo, portiere svincolato dopo l’esperienza al Manchester City e con il passaporto comunitario. L’alternativo sullo sfondo rimane sempre Asmir Begovic, per cui è pronto un contratto biennale. Quest’ultimo ha già sostituito Pepe Reina nella seconda parte dell’ultima stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il giovane centrocampista del Brescia Sandro Tonali sarebbe sempre più vicino all’Inter, ma il Milan avrebbe intenzione di tentare fino all’ultimo il colpo nella prossima sessione di calciomercato. Gi ...

Roma e Juventus allo scambio. Come nella scorsa stagione si prova a ripulire i bilanci con plusvalenze necessarie; i nomi sulla lista delle due società sarebbero moltissimi: Khedira alla Roma? Intanto ...

