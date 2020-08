Milan, Pobega: «Sono pronto per la Serie A, mi giocherò le mie carte» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il centrocampista Tommaso Pobega ha parlato del suo ritorno al Milan Tommaso Pobega, dopo l’esperienza al Pordenone, è pronto a giocarsi le sue carte anche con la maglia del Milan; che gli ha rinnovato il contratto fino al 2025. Il giovane centrocampista ha rilasciato un’intervista a Il Piccolo. «Desideravo fortissimamente poter aver a disposizione questa opportunità. Me la vivo come una bella chance: ora starà a me dimostrare quello che so fare. Me la giocherò. La concorrenza è enorme, ma ci tenevo ad avere questa opportunità. Di sicuro posso dire una cosa: mi sento pronto per la Serie A». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

