Milan, l’agente di German Pezzella si trova nella sede rossonera (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il procuratore di German Pezzella, difensore della Fiorentina, è arrivato poco fa a Casa Milan per una visita L’agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno, è arrivato poco fa a Casa Milan secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. nella sede del club rossonero si trovano in questo momento anche il direttore tecnico, Paolo Maldini, e il direttore sportivo, Frederic Massara. Da stabilire se Martin Guastadisegno è giunto a Casa Milan per parlare di un eventuale accordo tra il difensore della Fiorentina e la società rossonera o per una semplice visita di cortesia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

