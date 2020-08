Milan, il ritorno di Bakayoko è ad un passo: la situazione (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il centrocampista classe 1994 è pronto ad indossare di nuovo la maglia Milanista: Maldini sta lavorando con il Chelsea per trovare l'accordo Leggi su 90min

DiMarzio : Possibile anche il ritorno di #Braida: le ultime sul #Milan - DiMarzio : #Pato e il possibile ritorno in #SerieA, sette anni dopo l'addio - BonaventuraFan : RT @lorismari87: Mercato #Milan: Doppio missione compiuta a Londra! ???????? ? Fatta per il ritorno di #Bakayoko dal #Chelsea. Prestito e ris… - fede_capellaro : @battitomilan7 @Emiliangiolo Il girone di ritorno giocato appena arrivato al Milan fu assolutissimamente di ottimo… - CarlottaMiller_ : RT @cmdotcom: #Milan, contatti per il ritorno di #Begovic -