Milan, il presidente Paolo Scaroni: “Per il nuovo stadio sono ottimista” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Per il nuovo stadio sono ottimista. Con l’amministrazione comunale abbiamo raggiunto un punto d’intesa sui metri cubi assegnati: non e’ esattamente quello che speravamo, ma lo abbiamo accettato”. Queste le parole del presidente rossonero Paolo Scaroni in un’intervista a Milan Tv sulla situazione legata al nuovo stadio. “Il sindaco e la maggioranza sono d’accordo per partire con il progetto e anche le opposizioni si sono espresse positivamente: mi sembra di poter dire – ha dichiarato Scaroni – che la stragrande maggioranza delle forze politiche Milanesi sono favorevoli al nuovo ... Leggi su sportface

acmilan : An exclusive interview with our Chairman, Paolo Scaroni, to usher in the new season ??? Con il via della nuova stag… - Nurlan_TheHeart : RT @acmilan: An exclusive interview with our Chairman, Paolo Scaroni, to usher in the new season ??? Con il via della nuova stagione, il Pr… - lovemyMatherAn1 : RT @acmilan: An exclusive interview with our Chairman, Paolo Scaroni, to usher in the new season ??? Con il via della nuova stagione, il Pr… - MilanPress_it : L’augurio di Paolo #Scaroni per la prossima stagione e l’obiettivo dello stadio sempre centrale. Anche il president… - sportface2016 : Paolo #Scaroni sul nuovo stadio: 'Ottimista' - #Milan -