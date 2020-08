Milan-Ibrahimovic, c’è l’accordo per il rinnovo dello svedese [DETTAGLI] (Di mercoledì 26 agosto 2020) Accordo raggiunto tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo di contratto. E’ quanto riporta ‘TMW’. Si attende l’ufficialità. Lo svedese rimarrà in rossonero per un’altra stagione. Il punto d’incontro è stato raggiunto a 6 milioni fissi, più 0,5 di bonus facilmente raggiungibili e altri 0,5 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Chi è Brahim Diaz, talento vicino al Milan: le origini marocchine, Oliver Hutton e la fidanzata nota cantanteL'articolo Milan-Ibrahimovic, c’è l’accordo per il rinnovo dello svedese DETTAGLI CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

