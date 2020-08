Milan Ibra, il rinnovo è sempre più vicino: si prova a chiudere già oggi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il Milan e l’entourage di Zlatan Ibrahimovic sono in continuo contatto per risolvere gli ultimi dettagli per il rinnovo di contratto Il Milan e l’entourage di Zlatan Ibrahimovic sono in continuo contatto per limare gli ultimi dettagli dopo aver trovato l’accordo economico nella giornata di ieri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, le due parti proveranno ad ufficializzare il rinnovo già nella giornata di oggi. Ibrahimovic potrà così partire dalla Svezia, dove si trova attualmente, in direzione Milano per ricongiungersi con i propri compagni di squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

