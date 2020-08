Mihiajlovic positivo al coronavirus tra critiche e rassicurazioni, il medico racconta: “gli diamo litri di sedativi perchè…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La notizia della positività al coronavirus di Sinisa Mihajlovic ha destato un po’ di preoccupazioni tra i suoi fan, ma anche qualche polemica di troppo. Il tecnico serbo, che ha finito da qualche mese i cicli di cure per sconfiggere la leucemia, ha contratto il Covid-19 durante una vacanza in Sardegna ma è asintomatico e sta bene. Gabriele Maltinti/Getty Images“Sinisa sta molto bene, non ci sono sintomi e non abbiamo preoccupazioni al momento. Gli diamo litri di sedativi perché non può seguire la squadra in ritiro. Continuamente mi chiede di portargli dei pesi, perché vuole allenarsi“, queste le parole del medico sociale Gianni Nanni a Radio Punto Nuovo. “È chiaro che se aumentano i numeri dei contagi, uno slittamento del campionato ... Leggi su sportfair

