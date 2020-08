Miguel Herran, Rio de La Casa di Carta, scioccato dalle vacanze in Sardegna: “2000 persone intorno, situazione impossibile” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Miguel Herran è stato uno tra i tanti volti dello star system a scegliere la Sardegna come meta delle sue vacanze: il Rio de La Casa di Carta vi è approdato a luglio, quando ancora i dati sul contagio non facevano temere per gli abitanti e i turisti dell'isola. Ma l'attore si è sentito ugualmente spaventato dall'assembramento che si è creato intorno a lui all'arrivo su una spiaggia, documentato da alcuni video apparsi sui social. Alcuni fan de La Casa di Carta hanno accolto Miguel Herran intonando Bella Ciao, il canto partigiano diventato inno dei protagonisti della serie, ma il problema è sorto quando il gruppo si è andato infoltendo sempre più. La ... Leggi su optimagazine

TEMPIO. La calata dei vip, dalla costa all’interno della Gallura, ha trovato quest’anno in Tempio uno dei suoi crocevia. E così è ormai quasi un passatempo diventare testimoni di avvistamenti sorprend ...

Alcune sequenze con Pedro Alonso (Berlino), Diana Gomez (Tatiana), Luka Peroš (Marsiglia) e Patrick Criado (new entry della quinta stagione insieme Miguel Ángel Silvestre di "Sense8") saranno ...

